الأرصاد الجوية تكشف في بيان تفصيلي حالة الطقس غدا الإثنين

كشفت الأرصاد الجوية في بيان تفصيلي حالة الطقس غدا الإثنين، مشيرة غلى أن الحرارة ستعود لمعدلها الطبيعي، وترتفع بقيمة 3 درجات لتسجل القاهرة حوالي 20 درجة.





حالة الطقس غدا، وأكدت الأرصاد الجوية في بيانها، أن الريح ستهدأ نسبيا، ويسود البلاد طقس دافئ على جنوب الصعيد، وشمال البلاد، مع برودة في الليل، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.





وأعلنت الأرصاد الجوية أن الأمطار ستنحصر وتكون متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال سيناء، وتمتد إلى مناطق من الوجه البحري.





وحذرت الأرصاد الجوية من الشبورة والشوائب العالقة نهارا، ناصحة باتباع النشرة الجوية للاطلاع على حالة الطقي ودرجات الحرارة قبل الخروج من المنازل، مع ارتداء الملابس الثقيلة.





درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجة

مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة

سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة

قنا العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة

أسوان العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة