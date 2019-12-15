Advertisements
Advertisements
Advertisements

اتحاد الكرة يرفض الدخول فى أزمة كهربا ويقرر التصعيد

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 01:53 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
قرر مسؤولى اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عدم الحديث عن أزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي الجديد بعد الأزمة المثارة خلال الفترة الحالية بين اللاعب وبين نادي الزمالك.


وقرر اتحاد الكرة عدم الدخول كطرف فى الأزمة حتى لا يصطدم بنادي الزمالك الذى يطالب بحقه فى اللاعب بعدما رحل فى فترة الإنتقالات الصيفية الماضية مستندًا ان عقده إنتهي بينما الزمالك يؤكد أن اللاعب مازال على ذمته ولا يريد أيضا اتحاد الكرة الدخول فى صدام مع النادي الأهلي الذى أعلن تعاقده مع اللاعب لمدة 4 سنوات ونصف يوم الجمعة الماضية فى صفقة إنتقال حر.


وقررت اللجنة الخماسية تصعيد أزمة محمود عبد المنعم كهربا للاتحاد الدولي لكرة القدم للفصل فيها فى أحقية نادى الزمالك فى اللاعب وأحقية إرتداء اللاعب قميص النادي الأهلي من شهر يناير القادم.


ويذكر أن محمود كهربا سيشارك مع النادي الأهلى بداية من الشهر القادم ببطاقة دولية مؤقتة لحين فصل النزاع المقام بينه وبين نادي الزمالك.

Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ يوم

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

عاجل.. نقل منى فاروق للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الجبلاية تحيل أزمة كهربا إلى فيفا

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ يوم

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 9 ساعات

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ يوم

الماركا: شكوك ويقين في برشلونة قبل موقعة ريال مدريد بالكلاسيكو

منذ ساعة و 19 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

11:56 ص

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

10:41 ص

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

08:49 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status