اتحاد الكرة يرفض الدخول فى أزمة كهربا ويقرر التصعيد

قرر مسؤولى اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عدم الحديث عن أزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي الجديد بعد الأزمة المثارة خلال الفترة الحالية بين اللاعب وبين نادي الزمالك.









وقرر اتحاد الكرة عدم الدخول كطرف فى الأزمة حتى لا يصطدم بنادي الزمالك الذى يطالب بحقه فى اللاعب بعدما رحل فى فترة الإنتقالات الصيفية الماضية مستندًا ان عقده إنتهي بينما الزمالك يؤكد أن اللاعب مازال على ذمته ولا يريد أيضا اتحاد الكرة الدخول فى صدام مع النادي الأهلي الذى أعلن تعاقده مع اللاعب لمدة 4 سنوات ونصف يوم الجمعة الماضية فى صفقة إنتقال حر.









وقررت اللجنة الخماسية تصعيد أزمة محمود عبد المنعم كهربا للاتحاد الدولي لكرة القدم للفصل فيها فى أحقية نادى الزمالك فى اللاعب وأحقية إرتداء اللاعب قميص النادي الأهلي من شهر يناير القادم.









ويذكر أن محمود كهربا سيشارك مع النادي الأهلى بداية من الشهر القادم ببطاقة دولية مؤقتة لحين فصل النزاع المقام بينه وبين نادي الزمالك.



