منتدى شباب العالم.. وزيرة رواندية: نستخدم الطائرات بدون طيار في الزراعة



وأشارت، خلال كلمته في جلسة حول "الأمن الغذائي في أفريقيا: كيف نحقق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة"، على هامش منتدى شباب العالم، اليوم الأحد، إلى أنهم يطبقون عدة برامج تهتم بالزراعة وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، منوهة بأنهم يعملون على الاهتمام بكل المجالات التي تحقق الأمن الغذائي.



وأضافت أنهم يعملون في روندا على إعادة التوطين وتقسيم الأراضي لسكني وزراعي، منوهة بأنهم يعملون على توفير كل المرافق في المجتمعات الزراعية لجذب المواطنين على البقاء في المكان.



قالت روزماري مبابازي، وزيرة الشباب في دولة روندا، إنهم لا يستخدمون الطائرات بدون طيار في الحرب، ولكن يستخدمونها في الزراعة، لتحديد المناطق المناسبة للزراعة، والمتوفر بها المياه.