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مدير برنامج الغذاء بمنتدى شباب العالم: نتعاون مع مصر لتمكين المرأة وتدريب المزارعين
الأحد 15/ديسمبر/2019 - 01:04 م
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هدى عبدالرازق
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قال ديفيد بيسيلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، إن هناك مزارعين يستخدمون أليات حديثة لمعرفة الطرق الحديثة في الزراعة، منوهًا بأنهم يتعاونون مع مصر على تمكين المرأة، ودمج الشباب، وتدريب المزارعين.
وأشار، خلال كلمته في جلسة حول "الأمن الغذائي في أفريقيا: كيف نحقق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة"، على هامش منتدى شباب العالم، اليوم الأحد، إلى أن هدفه هو أن يضع برنامج الغذاء كهدف رئيسي للعالم، منوهًا بأن زيادة نسبة الجوع هو النزاعات والتغير المناخي.
ونوه بأن التكنولوجيا هامة وضرورية، ولكن مشاركة الشباب ضرورة، رافعا هاتفه المحمول، معقبا: "هذا الجهاز ضروري، ولكن مشاركة الشباب أهم".
وأشار، خلال كلمته في جلسة حول "الأمن الغذائي في أفريقيا: كيف نحقق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة"، على هامش منتدى شباب العالم، اليوم الأحد، إلى أن هدفه هو أن يضع برنامج الغذاء كهدف رئيسي للعالم، منوهًا بأن زيادة نسبة الجوع هو النزاعات والتغير المناخي.
ونوه بأن التكنولوجيا هامة وضرورية، ولكن مشاركة الشباب ضرورة، رافعا هاتفه المحمول، معقبا: "هذا الجهاز ضروري، ولكن مشاركة الشباب أهم".
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