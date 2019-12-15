منتدى شباب العالم.. مدير "الفاو": أفريقيا مليئة بالفرص في كافة القطاعات ولها مستقبل واعد

وجه ضى شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية على جهودهم المستمرة من أجل الشباب، معربًا عن سعادته بمشاركته بمنتدى شباب العالم للمرة الأولى، ولقائه بالشباب والشابات ورؤساء الوفود والحكومات والمنظمات.



وأوضح، خلال كلمته على هامش جلسة الأمن الغذائي فى أفريقيا، على هامش منتدى شباب العالم، أننا نعيش حقبة مليئة بالصعاب وهناك تزايد في معدلات الجوع، وهناك مزيد من التحديات الخاصة بسوء التغذية ومعاناة بسبب الحصول على الأمن الغذائي في إفريقيا والشرق الأوسط، وأحيانًا هناك تحديات كبيرة على المستوى الدولي لمواجهة هذه المشاكل.



وأكد، أن أفريقيا صاحبة السكان الأصغر سنًا في العالم، مشددًا على أن أفريقيا مليئة بالفرص في كافة القطاعات، ولها مستقبل واعد حال قارنا مواردها بباقي القارات، والشباب يمكن أن يغيروا الكوكب بشكل كبير خاصة فيما يخص التصحر والجفاف وندرة المياه وغيرها من الموارد الطبيعية التي يؤثر عليها التغير المناخي.



ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.



هذا وقد استعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.

