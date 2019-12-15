Advertisements
Advertisements
Advertisements

منتدى شباب العالم.. مدير "الفاو": أفريقيا مليئة بالفرص في كافة القطاعات ولها مستقبل واعد

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:53 م
Advertisements
المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
رقية جمال
Advertisements
وجه ضى شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية على جهودهم المستمرة من أجل الشباب، معربًا عن سعادته بمشاركته بمنتدى شباب العالم للمرة الأولى، ولقائه بالشباب والشابات ورؤساء الوفود والحكومات والمنظمات.

وأوضح، خلال كلمته على هامش جلسة الأمن الغذائي فى أفريقيا، على هامش منتدى شباب العالم، أننا نعيش حقبة مليئة بالصعاب وهناك تزايد في معدلات الجوع، وهناك مزيد من التحديات الخاصة بسوء التغذية ومعاناة بسبب الحصول على الأمن الغذائي في إفريقيا والشرق الأوسط، وأحيانًا هناك تحديات كبيرة على المستوى الدولي لمواجهة هذه المشاكل.

وأكد، أن أفريقيا صاحبة السكان الأصغر سنًا في العالم، مشددًا على أن أفريقيا مليئة بالفرص في كافة القطاعات، ولها مستقبل واعد حال قارنا مواردها بباقي القارات، والشباب يمكن أن يغيروا الكوكب بشكل كبير خاصة فيما يخص التصحر والجفاف وندرة المياه وغيرها من الموارد الطبيعية التي يؤثر عليها التغير المناخي.

ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.

هذا وقد استعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتدي العالم توك شو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة السيسي الأمن الغذائي اخبار مصر

أخبار تهمك

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 23 ساعة

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ يوم

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. الجبلاية تحيل أزمة كهربا إلى فيفا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقل منى فاروق للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ يوم

خاص| الوداد يستهدف ضم نجم الأهلي.. والأحمر يرد على العرض

منذ حوالي 15 ساعة

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

موضوعات متعلقة

شاهد.. استعدادات الداخلية لتأمين النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم

عاجل.. السيسي يستقبل رؤساء وفود الدول المشاركة في منتدى شباب العالم (فيديو)

السيسي يحبس دموعه خلال منتدى شباب العالم.. والسبب (فيديو)

لفتة إنسانية من السيسي مع محارب السرطان زين (فيديو)

سر بكاء السيسي في افتتاح منتدى شباب العالم (فيديو)

أستاذ علاقات دولية: 30 يونيو أثبتت أن التغيير الداخلي السبيل الوحيد للمستقبل (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:56 ص

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

09:24 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

08:49 ص

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

10:41 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status