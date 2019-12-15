مؤشر سوق البحرين المالى يصعد 0.64% بمستهل أولي جلسات الأسبوع





سوق البحرين المالي





إستهل سوق البحرين المالي تعاملات اليوم الأحد، علي ارتفاع ، حيث زاد المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.64 بالمائة، بما يُعادل 9.99 نقطة، ليصل إلى 1577.40 نقطة تزامناً مع نمو قطاع البنوك التجارية.





وشهد سوق البحرين المالي في تلك اللحظات تداول علي عدد 489.5 ألف سهم، بسيولة وصلت إلى 181.7 ألف دينار.





وقطاعياً ، فقد إستقر قطاعات كلاً من الاستثمار، الخدمات، والصناعة. وكان السهم الأكثر ارتفاعاً بسوق البحرين المالي اليوم هو سهم البنك الأهلي المتحد- البحرين بنسبة 1.96 بالمائة بتداول 741 ألف سهم.





الإثنين والثلاثاء عطلة بسوق البحرين



