Advertisements
مؤشر سوق البحرين المالى يصعد 0.64% بمستهل أولي جلسات الأسبوع
الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:16 م
Advertisements
نيفين سمير
Advertisements
سوق البحرين المالي
إستهل سوق البحرين المالي تعاملات اليوم الأحد، علي ارتفاع ، حيث زاد المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.64 بالمائة، بما يُعادل 9.99 نقطة، ليصل إلى 1577.40 نقطة تزامناً مع نمو قطاع البنوك التجارية.
وشهد سوق البحرين المالي في تلك اللحظات تداول علي عدد 489.5 ألف سهم، بسيولة وصلت إلى 181.7 ألف دينار.
وقطاعياً ، فقد إستقر قطاعات كلاً من الاستثمار، الخدمات، والصناعة. وكان السهم الأكثر ارتفاعاً بسوق البحرين المالي اليوم هو سهم البنك الأهلي المتحد- البحرين بنسبة 1.96 بالمائة بتداول 741 ألف سهم.
الإثنين والثلاثاء عطلة بسوق البحرين
ومن المقرر أن يكون يومي الاثنين والثلاثاء القادمين 16 و17 ديسمبر2019 عطلة بسوق البحرين المالي وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة وعيد الجلوس العشرين و سيتم استئناف العمل يوم الأربعاء الموافق 18 من ديسمبر القادم ، و تُعطل جميع الوزارات و الأجهزة الحكومية بالمملكة و هيئاتها و مؤسساتها العامة.
وأعلنت البحرين استقلالها رسميا في 15 أغسطس1971، مع يوم تتويج الحاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة.
Advertisements