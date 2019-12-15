"الأرصاد" توجه تحذير للمواطنين بشأن الأمطار (فيديو)





مشيرة إلى أن هناك انخفاض للرؤية الأفقية نتيجة الأمطار مناشدة قائدي السيارات بالقيادة بهدوء أثناء الأمطار، محذرة من التواجد بجانب أعمدة الإنارة أثناء الأمطار خاصة للأطفال لعدم الإصابة بصواعق كهربائية، كما حذرت من التواجد أسفل اللوحات المعدنية حيث أن نشاط للرياح قد يؤدي لتساقط اللوحات.



قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد اليوم نشاطا للرياح وبرودة في الطقس وأمطار بدأت منذ مساء الأمس على السواحل الشمالية الغربية بالإسكندرية ومطروح والضبعة وسيوة، وامتدت الأمطار فجر اليوم للقاهرة والوجه البحري وبعض محافظات شمال الصعيد، وامتدت لشمال ووسط سيناء، والتي متوقع أن تصل لحد السيول ببعض المناطق بها.وأوضحت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن الأجواء في شرم الشيخ، الذي يعقد بها منتدى شباب العالم حاليًا مازالت ممتعة حتى الآن، ولكن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة غير مؤثرة على سير أعمال المنتدى على شرم الشيخ.ونوهت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدءًا من الخميس الماضي، واليوم هناك انخفاض أخر بنحو درجتين، حيث وصلت درجة الحرارة العظمي على القاهرة 17 درجة مئوية، والصغرى 11-12 درجة.