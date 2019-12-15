مؤشر سوق دبي المالي يصعد لمستوى 2730.58 نقطة بمستهل التعاملات





سوق دبي المالي





إستهل سوق دبي المالي تعاملات اليوم الأحد أولي جلسات الأسبوع ، علي ارتفاع حيث صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنحو 0.3 %، إلى مستوى 2730.58 نقطة، رابحاً 8.15 نقطة ، وبلغت أحجام التداولات بسوق دبي المالي نحو 58.28 مليون سهم، بسيولة قدرها 63.23 مليون درهم، من خلال تنفيذ 532 صفقة في تلك الأثناء.





وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق دبي المالي ، فكان كان أبرز الأسهم الصاعدة سهم إعمار العقارية بنحو 1 بالمائة، وديار للتطوير 1.39 بالمائة، وأرابتك 3.76 بالمائة، فيما تراجع سهم الإمارات دبي الوطني 0.4 بالمائة.









سوق أبوظبي للأوراق المالية





أما عم مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد صعد اليوم بنسبة 0.12 بالمائة، بالغاً مستوى 5042.33 نقطة، عبر أحجام تعاملات بلغت 4.34 مليون سهم، مسجلاً سيولة قدرها 9.85 مليون درهم.





وانتعش سهم اتصالات في تلك اللحظات بنسبة 0.36 بالمائة، وأبوظبي التجاري 0.19 بالمائة، وإشراق 1.44 بالمائة، فضلاً عن أدنوك للتوزيع 3.57 %