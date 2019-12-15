بعد انخفاضها اليوم| متى تعود الحرارة لمعدلها الطبيعي؟! .. الأرصاد تُجيب





انخفضت درجة الحرارة بشكل ملحوظ اليوم الأحد الموافق 15/12/2019، وسط توقعات الأرصاد الجوية بانخفاض درجات الحرارة وتعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية وسقوط الأمطار الرعدية على مناطق متفرقة.





وقالت الأرصاد الجوية إن درجة الحرارة اليوم، تنخفض وتصل العظمى بالقاهرة لـ 17 درجة، وتسجل أقل من معدلها الطبيعي لمثل هذا التوقيت من العام.





وعن عودة الحرارة لمعدلها الطبيعي، أشارت الأرصاد الجوية أن الحرارة تعود لطبيعتها غدا الإثنين وتُسجل القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، وعن تفاصيل درجات الحرارة في المحافظات إليكم التالي:





الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجة

مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة

سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة

قنا العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة

أسوان العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.



