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برنامج تأهيلي لتجهيز ياسر إبراهيم في الأهلي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:59 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا تأهيليا للاعب ياسر إبراهيم مدافع الفريق من أجل تجهيزه بعد إصابته في مران الفريق الجماعي أمس السبت.
وكان اللاعب قد غادر المران الجماعي مساء أمس بسبب شكواه من آلام عضلية، وفضل الجهاز الطبي إراحته.
ويخضع اللاعب للفحص الطبي من جديد غدٍ الاثنين لتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب صاحب الصدارة، علما بأن الأهلي يملك مباراتين مؤجلتين في رصيده.
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