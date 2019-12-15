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بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:56 ص
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كهربا
كهربا
محمد الصو
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يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في التعاقد مع صفقة قوية لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني، شاهد السوري عمر السومة لاعب أهلي جدة السعودي، وأُعجب بقدراته القوية والتي يتمتع بها وأبرزها غزارة التهديف".

وأضاف المصدر: "مجلس الإدارة لم يدخل في مفاوضات مع أي لاعب حتى الآن، لحين استقرار المدير الفني على المهاجم الذي ينوي التعاقد معه بصفة رسمية، والقادر على تحقيق أهدافه مستقبلًا".

وتابع المصدر: "عمر السومة يُعد واحدًا من أقوى الأسماء العربية والآسيوية، والتي يتمنى أي فريق الحصول على خدماته، وهو ما رحب به السويسري فايلر، إلا أنه تم تأجيل الأمر حتى الانتهاء من مواجهة حرس الحدود بالدوري".

واختتم المصدر: "المدير الفني، أبدى اهتمامًا واضحًا بخدمات عمر السومة، وسيكون هناك جلسة مع لجنة التخطيط والتعاقدات لحسم الأمر بصفة رسمية، سواء بالدخول في مفاوضات لجلب اللاعب أو صرف النظر عنه".

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة حرس الحدود مساء اليوم الأحد، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
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