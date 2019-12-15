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منتدى شباب العالم.. السيسي محذرا الدول الصغيرة: "عندما تتصارع الأفيال لا تسأل عن العشب"

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:37 ص
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السيسي
السيسي
هدى عبدالرازق
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شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة مواجهة الدول الداعمة للإرهاب، لافتا إلى أن أوروبا الآن مع مشكلة التعامل مع ملف الهجرة والعائدين من التنظيمات الإرهابية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته في جلسة حول التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم الأحد، إلى أنه لا بد من تطوير منظمة الأمم المتحدة، ولو لم يحدث ستكون الأمم المتحدة تواجه الوضع والتحديات بأسلوب غير عصري.

وأضاف أن هناك فرق بين القيم والمثل وبين المصالح والسياسات، معقبا: "عندما تتصارع الأفيال لا تسأل عن العشب والأشجار الصغيرة"، منوهًا بأن المصالح ستظل هى المحرك الأساسي في التحرك، ولهذا يجب أن تنتبه الدول الصغيرة.
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