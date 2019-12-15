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قيادة المملكة تهنّئ رئيس كازاخستان بذكرى استقلال بلاده

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:33 ص
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الملك سلمان وولي عهده
الملك سلمان وولي عهده
الفجر السعودي
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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

 

وأرسل الملك سلمان، برقية تهنئة، عبر فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس ولحكومة ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

 

وأرسل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس توكاييف بهذه المناسبة، أعرب فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، له ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق، والمزيد من التقدم والازدهار.

 

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الكلمات المفتاحية

قيادة المملكة رئيس كازاخستان ذكرى استقلال بلاده السعودية

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