قيادة المملكة تهنّئ رئيس كازاخستان بذكرى استقلال بلاده

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأرسل الملك سلمان، برقية تهنئة، عبر فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس ولحكومة ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأرسل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس توكاييف بهذه المناسبة، أعرب فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، له ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق، والمزيد من التقدم والازدهار.