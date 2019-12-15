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ناشط في مجال السلام: أشعر بالسعادة لوجودي على منصة منتدى شباب العالم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:23 ص
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منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
هدى عبدالرازق
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وجه نيشال بانينو، أحد حضور جلسة افتتاح منتدى شباب العالم، والناشط في مجال السلام بدولة الكونغو، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتبنيه عقد منتديات الشباب، معقبا: "أشعر بالسعادة لوجودي على هذه المنصة".

وأشار، خلال كلمته في جلسة حول التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى أن والده كان شخصا رائعا، وهو السبب في تشكيل شخصيته، مضيفا: "والدي قال لو ترى نفسك صغيرا عيش في غرفة مع ناموسة".

وأضاف أن والدته هى من أمنت طريق ذهابهم إلى كندا، مشددا على أن الإرهاب مشكلة مهيكلة، ويؤثر على كل المجتمعات، منوهًا بأنه يؤمن بأهمية تعليم الشباب التحلي بالتفكير النقدي، حيث أن نوعية هذا التفكير سيجعلهم لا يقبلون بكل المعلومات الموجودة على الإنترنت.
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الكلمات المفتاحية

نيشال بانينو منتدي العالم توك شو السيسي أخبار مصر

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