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فرض كردونا أمنيا عقب مشاجرة دامية بين عائلتين في الإسماعيلية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:48 ص
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بوابة الفجر
الفجر | محافظات
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فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، كردونًا أمنيًا على قرية النصر التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك عقب قتل شخص، وإضرام النيران في منزلين القاتل ونجل عمه، وقتل عدد من المواشي، وذلك إثر مشاجرة بين عائلتين، بسبب الخلاف علي حدود قطعة أرض بمنطقة الإصلاح.

كان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير أدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن نشوب مشاجرة دامية بين عائلة " أبوسعيد، وعائلة أبو موافي" بمنطقة الإصلاح قرية النصر دائرة المركز القنطرة غرب، وذلك بسبب حدود فاصل علي قطعة أرض بين الطرفين، مما أسفر عن مقتل شخص يدعي" جودة موافي 56 عامًا" وعلي إثر ذلك أقدم أفراد عائلة " ابوموافي " علي إضرام النيران في منزل عائلة " أبوسعيد " القاتل ويدعي " صابر"، ونجل عمه سعد أبو مسلم، وقتل عدد من المواشي التي يمتلكونها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية الي مكان البلاغ برئاسة العميد عصام عطوان رئيس مباحث المديرية، والعميد ياسر ياسين مأمور مركز القنطرة غرب، والعقيد ياسر عبد الرحيم مفتش مباحث القنطرة، والرائد محمد ثروت رئيس مباحث القنطرة، وعدد من سيارات المطافي والإسعافات، وتم السيطرة علي المشاجرة.

وتم ضبط القاتل، والتحفظ علي جثة القتيل في ثلاجة مستشفي القنطرة غرب المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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الكلمات المفتاحية

محافظات كردون أمني الإسماعيلية أخبار مصر

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