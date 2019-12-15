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"أبو الغيط": القضية الفلسطينية ضاعت والمجتمع الدولي سيدفع الثمن

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:38 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هناك 6 عناصر ضاغطة على الوضع الدولي، ومن أهمها التصعيد الغير مبرر في شرق المتوسط، والتصدي لحاملات النفط، وعودة التنافس الحاد بين القوى العظمى، معتبرا أن الوضع الدولي معقد.

وأشار "أيو الغيط"، خلال كلمته في جلسة حول التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى أن منطقة شرق المتوسط تشهد توترات شديدة، محذرًا من الحرب المعلوماتية، والتي تواجه الشعوب والحكومات، معقبا: "قنوات بعينها نشرت كذبا أن مصر تشهد حدث جلل وامتلئت مواقع التواصل بهوس كاذب".

وأضاف أن هناك خطورة كبيرة من تأثيرات الانبعاثات الضارة على المناخ، والتفكير في تسليح الذكاء الاصطناعي بات أداة تهدد المجتمعات، متابعا: "القضية الفلسطينية ضاعت والمجتمع الدولي سيدفع الثمن"، مشددا على ضرورة أن يضع المجتمع الدولي حلا لتلك المشاكل.

ونوه أن المنطقة العربية ضربت ضربًا مبرحا بغزو العراق في 2003، حيث ظهرت تيارات معينة تعمل على ملىء الفراغ الموجود نتيجة غياب الدولة الوطنية، معقبا: "بعض جيران الدول العربية فتحت شهيتهم على اللحم العربي".
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