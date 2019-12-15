وصول المبعوث الأمريكي إلى كوريا الجنوبية.. وبيونج يانج تضغط على واشنطن

وصل "ستيفن بيجون" المبعوث الامريكي الخاص لكوريا الشمالية الى كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، في الوقت الذي كثفت فيه بيونجيانج الضغوط على واشنطن لتقديم تنازلات لاحياء محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة قبل الموعد النهائي في نهاية العام.



وجاء وصول "بيجون" بعد يوم من إعلان كوريا الشمالية أنها أجرت "تجربة حاسمة" أخرى في موقع إطلاق الصواريخ لتطوير سلاح استراتيجي لردع التهديدات النووية الأمريكية.



وقال محللون، إن مثل هذه الاختبارات قد تساعد كوريا الشمالية على بناء صواريخ باليستية عابرة للقارات أكثر موثوقية قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة.



ولم يدل بيجون بأي تصريحات لدى وصوله إلى مطار قرب سيول بعد ظهر اليوم الأحد.



ويخطط بيجون للقاء رئيس كوريا الجنوبية "مون جاي إن" يوم الاثنين، كجزء من إقامته التي تستمر ثلاثة أيام قبل أن يغادر إلى طوكيو للتشاور مع نظيره الياباني. ومن غير الواضح ما إذا كان سيجتمع مع مسؤولين كوريين شماليين على الحدود بين الكوريتين.



وأدت رحلة بيجون إلى تكهنات بأنه قد يحاول إنقاذ المفاوضات عن طريق الوصول إلى كوريا الشمالية، أو عن طريق إرسال رسالة علنية.



والتقى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ثلاث مرات منذ العام الماضي للتفاوض على وضع حد لبرامج بيونجيانج النووية والصاروخية، لكن كان هناك تقدم ضئيل.



وتعهدت كوريا الشمالية باتخاذ "مسار جديد" غير محدد إذا فشلت الولايات المتحدة في تلبية مطالبها قبل نهاية العام.



وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة حيث أجرت بيونج يانج سلسلة من اختبارات الأسلحة وكثفت من انتقادها للولايات المتحدة، مما زاد المخاوف من أن البلدين قد يعودان إلى مسار التصادم الذي كانا عليهما قبل إطلاق الدبلوماسية العام الماضي.



