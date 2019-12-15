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رئيس جامعة القاهرة يزف بشرى لأعضاء هيئة التدريس

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:24 ص
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الخشت
الخشت
أية حمروشي
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن مجلس الجامعة وافق على مقترحه بمنح الأستاذ العامل الذي مضى على شغله للوظيفة مدة 10 سنوات، الربط المالي لنائب رئيس الجامعة.

وجاء ذلك في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
 
يذكر أن الدكتور الخشت، اتخذ خلال العامين الماضيين قرارات من شأنها تخفيف الأعباء عن أعضاء هيئة التدريس منها إلغاء جميع الرسوم السابقة التي كانت مفروضة في شكل تبرعات إجبارية على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الذين يقومون بالإعارات او الإجازات أو مرافقة الزوج أو الزوجة، بالإضافة إلى تحقيق مكتسبات جديدة لأعضاء هيئة التدريس مثل المضاعفة عشر مرات لمكافآت الإشراف والتحكيم لرسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعة، ومضاعفة مكافآت النشر الدولي بنسبة 100%، ودعم صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة بمبلغ 60 مليون جنيه من الموارد الذاتية للجامعة، ودعم الأدوية والعلاج ب 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية، وعدم تحميل أعضاء هيئة التدريس المشتركين بصندوق الزمالة أي غرامات تأخير أو فوائد سواء حاليًا أو مستقبلًا عند صرف المكافأة المستحقة، وتخفيض رسوم الدراسة والخدمات التي تقدمها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وابنائهم، وفي حالة تعثر العضو يحصل على الإعفاء الكامل لدراسة ابنائه.
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