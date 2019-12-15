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لقاء الخميسي تعود للغناء بأغنيه سينجل

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:43 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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تعتبر الفنانة لقاء الخميسي، من الفنانات اللواتي راودتهم فكره الاتجاه إلى الغناء، بجانب التمثيل، وتشهد الساحة الفنية حالياً، فنانين اتجهوا الي غناء، محققين نجاحات به، مثل الفنان محمد رمضان الذي خاض تجربه غناء في اكثر من أغنية، وحقق من خلالهم نجاحات صاعقة.

وصرحت الفنانة لقاء الخميسي، إنه ستعود للغناء مرة أخرى، فقد قالت سابقا أنها تحب الغناء وتسعي للإتجاه له الفتره المقبله، وكشفت خلال لقائها ببرنامج "Et بالعربي"، أنها تقوم حاليا بالعمل علي أغنية لأنها تريد الرجوع إلى الغناء مرة أخرى، وعن أعمالها الفنية القادمة كشفت أنه لا يوجد شئ واضح في الدراما الان، ولكنها تحضر لفيلم للمهرجانات ولكنه مازال في مرحله الكتابة.

يذكر أن الفنانة لقاء الخميسي، شاركت عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام"، تريلر أغنيتها الجديدة من فيلم "الفارس والأميرة"، معلقة عليه قائلة: "قريبًا جدًا".

مشاركة لقاء في فيلم "الفارس والأميرة"

ومن الجدير بالذكر، أن لقاء عُرض لها مؤخرًا فى مهرجان الجونة السينمائي فيلم" الفارس والأميرة"، والفيلم شارك بالأداء الصوتي له مجموعة من النجوم منهم: دنيا سميرغانم محمد هنيدي، مدحت صالح،عبد الرحمن أبو زهرة، ماجد الكدواني، مدحت صالح، عبلة كامل، مدحت صالح ، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح، أمينة رزق، والفيلم من تأليف وإخراج بشير الديك، و رسوم عُملت بواسطة الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين.
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