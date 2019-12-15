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مجلس "علوم القاهرة" يستعرض تقريرا بشأن التميز الإداري للكلية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:38 ص
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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استعرض مجلس كلية العلوم جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي، عميد الكلية، تقريرا مقدما من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حول موقف الكلية من المشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي فئة المؤسسة المتميزة "الكليات"، والتي فازت فيها الكلية من أفضل عشرة كليات على مستوى الجمهورية من أصل مائتين وتسعين كلية مشاركة في هذه الفئة.

وذكر "المناوي" أن التقرير أثنى على مشاركة الكلية الإيجابية والفعالة في هذه الجائزة، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تهدف هذة الجائزة إلى تحقيق تنمية وتطوير الجهاز الإداري للدولة، من خلال تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وتعزيز الروح التنافسية وثقافة التميز على مستوى المؤسسات الحكومية، مما ينعكس بأثره على المواطن، مع الارتقاء بمستوى الخدمات، والالتزام بمعايير الجودة والتميز، وتكريم المتميزين، وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية.

كما أعرب "المناوي" عن خالص تقديره للجهود المبذولة من قبل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حول دعم الجهات المشاركة في هذه الجائزة، بدءا من مرحلة الاستعداد للتقدم للجائزة من خلال تدريب منسقي الجهات المعنية ووصولا لحفل جائزة مصر للتميز الحكومي والذي شرفت الكلية بحضوره بقاعة المؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد "المناوي" استعداد الكلية للمنافسة في المرحلة الثانية للجائزة من خلال الاعداد الجيد والتهيئة العامة لكل منسوبي ومجتمع الكلية الداخلي والخارجي وتعزيز استراتيجية الكلية بما يتلائم مع تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية في ظل اهتمام ودعم غير مسبوق من قبل إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت.

وصرحت الدكتورة إيمان علاء الدين، منسقة الكلية للتقدم لجائزة مصر للتميز الحكومي والمستشار الإعلامي للكلية، بأن تجربة مشاركة الكلية في النسخة الأولى من جائزة مصر للتميز الحكومي، تعد تجربة فريدة من نوعها حيث عملت على نشر حالة من التنافس الإيجابي الفعال بين أفراد وإدارات الكلية، وترسيخ مبادئ وقيم التميز في كافة السياسات والعمليات والخدمات المقدمة من الكلية، كما أضافت أن معايير جائزة المؤسسة المتميزة تركزت على ثلاثة محاور رئيسية هم تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ والإبتكار والممكنات بما يضمن ضرورة جودة العمل والتمیز المؤسسي في تحقیق الریادة في صناعة المستقبل والعمل على إرضاء كافة مستفيدي الخدمة من الخدمات المقدمة من الكلية سواء التعليمية أو البحثية أو الخدمة المجتمعية من أجل الارتقاء بمصرنا الحبيبة. 
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