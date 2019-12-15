Advertisements
Advertisements
Advertisements

زلزال قوي يضرب الفلبين

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:14 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالًا قويًا وقع بالقرب من مدينة دافاو بجنوب الفلبين اليوم الأحد، ولكن لم يكن هناك تهديد بحدوث تسونامي، وفقا لرويترز.

وأضافت هيئة المسح الجيولوجي الامريكية ان الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة كان مركزه على بعد 61 كيلومترا جنوب غربي دافاو بجزيرة مينداناو الجنوبية على عمق 28.2 كيلومتر.

وقالت مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إنه لم يكن هناك تهديد بوقوع تسونامي من جراء الزلزال، استنادًا إلى البيانات المتاحة.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار، لكن يمكن أن يلحق زلازل بهذا الحجم الضرر بالمباني.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال قوى مقاطعة بجنوب الفلبين والمناطق النائية الفريبة، مما ألحق أضرارا بمبنى جامعى صغير فى مدينة واحدة؛ مما دفع السكان للهروب من المنازل ومراكز التسوق فى حالة من الذعر، وفقا لما ذكره المسؤولون.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات كبيرة، لكن نصحت السلطات الفلبينية، السكان بالبقاء خارج منازلهم التي قد تكون بها شقوق وأضعفتها جراء الهز الشديد.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة كان على بعد حوالي 8 كيلومترات من بلدة كولومبيو في مقاطعة سلطان كودارات، كان عمقه 14 كم فقط (9 أميال)، تميل الزلازل الضحلة إلى التسبب في ضرر أكبر من الأضرار العميقة

وقال ليزلي فرانسيسكو، وهو ضابط محلي للاستجابة للكوارث، إن مبنى مدرسة صغيرة في وسط مدينة ديجوس في مقاطعة دافاو ديل سور لحقت به أضرار جسيمة ولكن لم ترد تقارير عن وجود أي شخص محاصر في الداخل. خرج السكان من منازلهم ومراكز التسوق حيث هزت الأرض في العديد من المناطق.

الفلبين، واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث، لديها زلازل متكررة ونشاط بركاني لأنها تقع على المحيط الهادئ، وهو قوس نشط من الناحية الزلزالية من البراكين وخطوط الصدع في حوض المحيط الهادئ.

تسبب زلزال قوته 7.7 درجة في مقتل حوالي 2000 شخص في شمال الفلبين عام 1990.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزال يضرب الفلبين تسونامي الفلبين

أخبار تهمك

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 19 ساعة

طارق يحيى يستبعد نجم الأهلي السابق من مواجهة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 20 ساعة

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

خاص| الوداد يستهدف ضم نجم الأهلي.. والأحمر يرد على العرض

منذ حوالي 11 ساعة

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وواتفورد قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة ليفربول مجاناً.. رابط ليفربول صلاح بث مباشر SALAH

منذ يوم

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ أقل من ساعة

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

عاجل.. نقل منى فاروق للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. "هيئة المسح": زلزال بقوة 6.2 درجة قبالة اليمن

زلزال بقوة 8.2 ريختر يضرب جزر فيجي

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب سواحل الفلبين

زلزال قوي يضرب جزرا في المحيط الهادئ

تحذيرات من تسونامى بعد زلزال قوى فى أندونيسيا

زلزال بقوة 7.3 ريختر ضرب شرق اندونيسيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

08:49 ص

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

04:39 ص

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status