زلزال قوي يضرب الفلبين

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالًا قويًا وقع بالقرب من مدينة دافاو بجنوب الفلبين اليوم الأحد، ولكن لم يكن هناك تهديد بحدوث تسونامي، وفقا لرويترز.



وأضافت هيئة المسح الجيولوجي الامريكية ان الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة كان مركزه على بعد 61 كيلومترا جنوب غربي دافاو بجزيرة مينداناو الجنوبية على عمق 28.2 كيلومتر.



وقالت مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إنه لم يكن هناك تهديد بوقوع تسونامي من جراء الزلزال، استنادًا إلى البيانات المتاحة.



ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار، لكن يمكن أن يلحق زلازل بهذا الحجم الضرر بالمباني.



وفي وقت سابق، ضرب زلزال قوى مقاطعة بجنوب الفلبين والمناطق النائية الفريبة، مما ألحق أضرارا بمبنى جامعى صغير فى مدينة واحدة؛ مما دفع السكان للهروب من المنازل ومراكز التسوق فى حالة من الذعر، وفقا لما ذكره المسؤولون.



ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات كبيرة، لكن نصحت السلطات الفلبينية، السكان بالبقاء خارج منازلهم التي قد تكون بها شقوق وأضعفتها جراء الهز الشديد.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة كان على بعد حوالي 8 كيلومترات من بلدة كولومبيو في مقاطعة سلطان كودارات، كان عمقه 14 كم فقط (9 أميال)، تميل الزلازل الضحلة إلى التسبب في ضرر أكبر من الأضرار العميقة



وقال ليزلي فرانسيسكو، وهو ضابط محلي للاستجابة للكوارث، إن مبنى مدرسة صغيرة في وسط مدينة ديجوس في مقاطعة دافاو ديل سور لحقت به أضرار جسيمة ولكن لم ترد تقارير عن وجود أي شخص محاصر في الداخل. خرج السكان من منازلهم ومراكز التسوق حيث هزت الأرض في العديد من المناطق.



الفلبين، واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث، لديها زلازل متكررة ونشاط بركاني لأنها تقع على المحيط الهادئ، وهو قوس نشط من الناحية الزلزالية من البراكين وخطوط الصدع في حوض المحيط الهادئ.



تسبب زلزال قوته 7.7 درجة في مقتل حوالي 2000 شخص في شمال الفلبين عام 1990.

