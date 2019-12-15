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سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 15-12-2019 خلال بداية التعاملات الصباحية بالبنوك
الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:04 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
استقر سعر الدولار اليوم في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر ، وشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار منذ بداية تعاملات شهر ديسمبر الجارى، بينما سجل سعر الدولار ارتفاعات طفيفه مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات يوم الجمعة الماضية وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم في البنوك وجاءت الاسعار على النحو التالي:
سعر الدولار في كبرى البنوك الخاصة بمصر
سجل سعر الدولار في كلا من بنك مصر ايران للتنمية والبنك الأهلى الكويتي ومصرف ابو ظبي الأسلامي قيمة 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع، وفي بنك عودة والبنك المصري الخليجي وبنك الشركة المصرفية، سجل 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبي وهي نفس الأسعار في بنك كريدي اجريكول وبنك قناة السويس والمصرف المتحد، في حين سجل في بنك الأهلى ومصر والأهلى اليوناني قيمة 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وفي بنك التجاري الدولى بلغ 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر بالفترة الصباحية
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.11 جنيه للشراء، و 16.20 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
توقعات سعر الدولار في البنوك خلال الفترة المقبلة
وتشير التوقعات الى استمرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر خلالالفترة المقبلة وحتى نهاية عام 2019، ارتفاعها خلال بدلية 2020 تزامنا مع اقتراب اعيلاد الميلاد وعيد الكريسماس.
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