سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 15-12-2019 خلال بداية التعاملات الصباحية بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر





استقر سعر الدولار اليوم في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر ، وشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار منذ بداية تعاملات شهر ديسمبر الجارى، بينما سجل سعر الدولار ارتفاعات طفيفه مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات يوم الجمعة الماضية وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم في البنوك وجاءت الاسعار على النحو التالي:





سعر الدولار في كبرى البنوك الخاصة بمصر

سجل سعر الدولار في كلا من بنك مصر ايران للتنمية والبنك الأهلى الكويتي ومصرف ابو ظبي الأسلامي قيمة 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع، وفي بنك عودة والبنك المصري الخليجي وبنك الشركة المصرفية، سجل 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبي وهي نفس الأسعار في بنك كريدي اجريكول وبنك قناة السويس والمصرف المتحد، في حين سجل في بنك الأهلى ومصر والأهلى اليوناني قيمة 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وفي بنك التجاري الدولى بلغ 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.



