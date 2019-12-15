Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 15-12-2019 خلال بداية التعاملات الصباحية بالبنوك

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:04 ص
Advertisements
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر
Advertisements
سعر الدولار اليوم في مصر 

 استقر سعر الدولار اليوم في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر ، وشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار منذ بداية تعاملات شهر ديسمبر الجارى، بينما سجل سعر الدولار ارتفاعات طفيفه مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات يوم الجمعة الماضية وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم في البنوك وجاءت الاسعار على النحو التالي:

 سعر الدولار في كبرى البنوك الخاصة بمصر 
سجل سعر الدولار في كلا من بنك مصر ايران للتنمية  والبنك الأهلى الكويتي ومصرف ابو ظبي الأسلامي قيمة 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع، وفي بنك عودة والبنك المصري الخليجي  وبنك الشركة المصرفية، سجل 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبي وهي نفس الأسعار في بنك كريدي اجريكول وبنك قناة السويس والمصرف المتحد، في حين سجل في بنك الأهلى ومصر والأهلى اليوناني قيمة 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وفي بنك التجاري الدولى بلغ 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر بالفترة الصباحية

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.11 جنيه للشراء، و 16.20 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

 توقعات سعر الدولار في البنوك خلال الفترة المقبلة
 وتشير التوقعات الى استمرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر خلالالفترة المقبلة وحتى نهاية عام 2019، ارتفاعها خلال بدلية 2020 تزامنا مع اقتراب اعيلاد الميلاد وعيد الكريسماس.

 

 

Advertisements

أخبار تهمك

خاص| الوداد يستهدف ضم نجم الأهلي.. والأحمر يرد على العرض

منذ حوالي 11 ساعة

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 19 ساعة

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 20 ساعة

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نقل منى فاروق للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وواتفورد قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة ليفربول مجاناً.. رابط ليفربول صلاح بث مباشر SALAH

منذ يوم

طارق يحيى يستبعد نجم الأهلي السابق من مواجهة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

09:24 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

04:39 ص

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status