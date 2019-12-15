Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. حقيقة تأجيل الكلاسيكو من جديد

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:14 ص
Advertisements
الكلاسيكو
الكلاسيكو
الفجر الرياضي
Advertisements
أكدت عمدة مدينة برشلونة، آدا كولا أن مواجهة "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد على ملعب الكامب نو يوم الأربعاء المقبل "لن تتعارض مع حق التظاهر" وستقام "بشكل طبيعي للغاية".

وأوضحت عمدة المدينة الكاتالونية، أن قوات الحرس الحضري ستتعاون مع الجهاز الذي شكلته شرطة المدينة، المعروفة باسم "لوس موسوس ديسكوادرا"، لتأمين المباراة التي كان مقرراً أن تقام في بادئ الأمر في 26 أكتوبر الماضي، قبل أن تتأجل بسبب الوضع المتأزم في إقليم كاتالونيا آنذاك بسبب الاحتجاجات الناتجة عن الأحكام الصادرة ضد بعض قادة الإقليم.

وأبدت كلاو "ثقتها الكاملة" في جهاز الشرطة المنوط بتأمين المباراة التي دعت منصة (Tsunami Democratic) للاحتجاج بالتزامن معها لتعريف العالم بمطالبهم الداعية للانفصال.

وتأمل عمدة برشلونة في ألا "تتعارض إقامة المباراة مع حق التظاهر، وأن تقام بشكل طبيعي جدا، كما حدث في مناسبات مشابهة". 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك صالح جمعة الزمالك الاهلي اخبار الزمالك

أخبار تهمك

طارق يحيى يستبعد نجم الأهلي السابق من مواجهة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 5 ساعات

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وواتفورد قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة ليفربول مجاناً.. رابط ليفربول صلاح بث مباشر SALAH

منذ يوم

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

عاجل.. نقل منى فاروق للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ ساعة الا ربع

خاص| الوداد يستهدف ضم نجم الأهلي.. والأحمر يرد على العرض

منذ حوالي 11 ساعة

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 20 ساعة

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

موضوعات متعلقة

"الصحة" تكشف حقيقة تأجيل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل لأجل غير مسمى

حقيقة تأجيل كلاسيكو الهلال والنصر بالدوري السعودي

عاجل- على طريقة الأهلي والزمالك.. الكلاسيكو في طريقه للتأجيل

عاجل- برشلونة وريال مدريد يوافقان على تأجيل الكلاسيكو

الماركا تكشف حقيقة تأجيل الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة

ريال مدريد يسير على خطى برشلونة ويرحب بتأجيل الكلاسيكو

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

09:24 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

04:39 ص

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status