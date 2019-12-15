مدرب فلامنجو يتحدى الهلال السعودي

اعترف جورجي جيسوس المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي أن فريقه بحاجة للتركيز التام على مباراته المرتقبة أمام الهلال السعودي في المربع الذهبي لبطولة كأس العالم للأندية، وعدم الانشغال بالمواجهة المحتملة مع ليفربول في المباراة النهائية للبطولة.

ويستهل فلامنجو مشواره في المسابقة بالدور قبل النهائي، إذ يلتقي الهلال السعودي الثلاثاء المقبل، بعد فوز "الزعيم" على الترجي التونسي في الدور الثاني للبطولة أمس السبت.





ويخوض فلامنغو فعاليات هذه النسخة من مونديال الأندية بعدما توج بكأس ليبرتادوريس بالتغلب على ريفر بليت الأرجنتيني 1-2 في المباراة النهائية.





ويشارك فلامنجو في مونديال الأندية بمعنويات مرتفعة بعدما فاز أخيراً بلقب الدوري البرازيلي.





ومن المتوقع أن يسافر الآلاف من مشجعي فلامنغو لمؤازرة الفريق في هذه البطولة التي يتطلع للفوز بلقبها.





وقال جيسوس: "نحن سعداء بتمثيل فلامنغو والبرازيل في بطولة عالية المستوى، الكثيرون يتحدثون عن مواجهة محتملة ضد ليفربول، ولكن علينا التركيز على المباراة الأولى، لست مهتماً بأي شيء آخر في الوقت الحالي، لدينا فريق قادر على الفوز ببطولة أخرى، لكننا نحتاج إلى الكثير من التركيز والعمل، فهذا هو سر فوزنا بكأس ليبرتادوريس والدوري البرازيلي".





وقال إيفرتون ريبيرو قائد الفريق: "إنها مسابقة يشارك فيها الأندية الأبطال وهي بطولة حافلة بالمباريات الصعبة، سنمثل أمة تتألف من أكثر من 40 مليون مشجع.. نحن سعداء للغاية باللعب في كأس العالم للأندية، وسنحاول إنهاء هذا العام بلقب آخر".





وفي حالة فوز فلامنجو على الهلال وليفربول على مونتيري المكسيكي في مباراتي الدور قبل النهائي، سيشهد عشاق الساحرة المستديرة تكراراً للموقعة الشهيرة بين الفريقين في نسخة 1981 لكأس إنتركونتيننتال، وهي البطولة السابقة لكأس العالم للأندية، وكان فلامنغو فاز فيها على ليفربول 3-0 بالعاصمة اليابانية طوكيو.