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تتويج الجاميكية توني آن سينغ بلقب ملكة جمال العالم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:56 ص
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بوابة الفجر
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فازت الجاميكية توني آن سينغ، بلقب ملكة جمال العالم لعام 2019م. 

وقالت سينغ إنها تريد استخدام اللقب للعمل من أجل إحداث "تغيير مستدام" للنساء والأطفال.

وردا على سؤال حول قيمة مسابقات الجمال في عالم اليوم والسعي من أجل المساواة واحترام المرأة قالت سينغ (23 عاما) التي تخرجت في جامعة فلوريدا إن الجمال كان بالنسبة لها العنصر الأقل أهمية في إنجازها

وقالت سينغ للصحفيين وقد غمرتها سعادة بالغة بعد فوزها باللقب في لندن "أريد أن أحدث تغييرا يكون مستداما. وإذا تحدثنا عن المرأة ... هي تحتاج لأن تكون على ثقة في أن أطفالها وأحفادها لديهم قيمة مختلفة في الحياة".

ولم تحدد سينغ نوع التغيير الذي تقصده. وملكة جمال العالم هي أقدم مسابقة ملكة جمال دولية، وهي واحدة من مسابقات ملكات الجمال الدولية الأربعة الكبرى، وقد أنشئت  في المملكة المتحدة عام 1951.


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