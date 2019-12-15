تتويج الجاميكية توني آن سينغ بلقب ملكة جمال العالم

فازت الجاميكية توني آن سينغ، بلقب ملكة جمال العالم لعام 2019م.





وقالت سينغ إنها تريد استخدام اللقب للعمل من أجل إحداث "تغيير مستدام" للنساء والأطفال.





وردا على سؤال حول قيمة مسابقات الجمال في عالم اليوم والسعي من أجل المساواة واحترام المرأة قالت سينغ (23 عاما) التي تخرجت في جامعة فلوريدا إن الجمال كان بالنسبة لها العنصر الأقل أهمية في إنجازها



