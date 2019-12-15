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أرسنال ضد مان سيتي.. عقبات يسعى جوارديولا لتخطيها في لندن

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:25 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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يستضيف فريق أرسنال نظيره فريق مانشستر سيتي اليوم الأحد 15 ديسمبر في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات في لندن ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


أهداف مان سيتي ضد أرسنال :-

ويسعى فريق مانشستر سيتي للعودة إلى طريق الانتصارات عبر بوابة أرسنال وذلك بعد الخسارة في المباراة الماضية من فريق مانشستر يونايتد في ديربي مدينة مانشستر بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي.


أزمة جوارديولا قبل خوض مباراة الجانرز :-

وسيدخل بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي مباراة ارسنال وفي رأسه بعد الأزمات التي ستواجه خلال المباراة، ويرغب بيب في حل أزمة قلب الدفاع خاصة في ظل سرعة الجابوني ايميريك اوباميانج، وحساسية الفرنسي الكسندر لاكازيت الكبيرة على مرمى الخصوم.


ويغيب جون ستونز مدافع مانشستر سيتي عن تلك المباراة بسبب الاصابة التي تعرض لها مؤخرا، حيث من المتوقع اند يدفع جوارديولا بالثنائي نيكولاس اوتاميندي وفيرناندينو كقلبي دفاع في لندن أمام ارسنال.


وأيضاً بدأ الفريق الأزرق مواجهة أزمة هجومية بعد إصابة هداف الفريق سيرجو اجويرو بسبب الإصابة التي غاب عن أثرها في الفترة الأخيرة وذلك حتى بداية العام الجديد، ويشارك البرازيلي جابريل جيسوس بديلا له ويرغب جوارديولا في اكتساب ثقة اللاعب الشاب حتى في حال اضاعته لبعض الفرص السهلة في المباريات الأخيرة.


وتظل أزمة الجبهة اليسرى الشاغلة لمان سيتي في الفترة الأخيرة بعد تراجع مستوى ميندي بسبب كثرة إصابات، ويفكر بيب في الدفاع بكانسيلو في هذا المركز خلال مباراة ارسنال من أجل المحافظة على الجانب الدفاعي والنجومية سويا خلال أحداث اللقاء، وتأثر الفريق بعد غياب زينتشينكو الظهير الأوكراني بعد إصابته مع منتخب بلاده منذ ما يقارب الشهرين وعدم مشاركته مع الفريق حتى الآن بعد تعافيه بشكل كامل خلال الأيام الماضية.


ترتيب مان سيتي قبل مواجهة أرسنال في البريميرليج :-

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة وبفارق 7 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر.
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