بالصور.. محافظ أسوان يكلف مسئولي الطرق بسرعة تركيب المطبات البلاستيكية خوفا على طلاب

حفاظًا على حياة المواطنين وضبط الحركة المرورية، قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوجيه مدير عام الطرق بسرعة تركيب المطبات البلاستيكية من أجل التهدئة المطلوبة في سرعة السيارات والمركبات المتحركة، وخاصة في المناطق التي تشهد كثافات عالية من طلاب المدارس وكبار السن والسيدات.

ومن جانبه أكد المهندس محمد فتحي، مدير عام الطرق بأسوان، أنه بدأ العمل يوم السبت قبل عودة الدراسة في تركيب المطبات البلاستيكية بطريق السادات ولاسيما في النقاط الواقعة أمام المدارس والمستشفيات والمفارق والدورانات، لافتًا إلى أن تركيب المطبات سيستمر على مدار الأيام القادمة في طرق السادات والخزان والمطار، ليكون ذلك متواكبًا مع التطوير الجاري لرفع كفاءة طريق كيما.