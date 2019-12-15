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تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة حرس الحدود

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:50 ص
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام ضيفه حرس الحدود، اليوم الأحد في تمام السابعة والنصف مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.  


ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز السادس على التوالي، فيما يتطلع الحرس لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.


 ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي على النحو التالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود وحيد خط الوسط : عمرو السولية - محمد مجدي قفشة - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي خط الهجوم : جونيور أجايي.
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