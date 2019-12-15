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أزمة بين ياسمين الخطيب ووفاء عامر بسبب محمود كهربا

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:28 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تسببت الفنانة وفاء عامر فى أزمة للاعب محمود عبد المنعم كهربا، وذلك بعد خبر انضمامه لصفوف النادي الأهلي.

البداية عندما نشرت ياسمين الخطيب، منشورًا ساخراً عبر حسابها الشخصي بتويتر عن كهربا، قائلة: "أدرك أن كرة القدم بالنسبة للاعبيها مجرد رياضة وعمل، لكني كمشجعة أعتبر نادي الزمالك قدرًا أبديا كالأب والأم، لا يمكن تبديله مهما أساء".

وتابعت الخطيب: "وأتوقع من اللاعب أن يتمسك بهويته الكروية فيحمل ناديه بقلبه إلى الأبد.. أن يكن له وفاءً كوفاء المشجع وليس وفاء الموظف.. أما ما فعله كهربا فهو وفاء عامر".

وتسبب ما سبق في غضب الفنانة آيتن شقيقة وفاء لترد على الخطيب قائلة: "والمفروض كده أن ده إفيه والناس تضحك وكدة!؟".

وحاولت "الخطيب" توضيح ما تقصده من التويته وأنها لا تتعمد أي إهانة للفنانة وفاء عامر، وغردت قائلة "وفاء عامر فنانة كبيرة وجميلة شكلًا وروحًا.. الألشة مقصورة على الاسم ولا أقصد بها أي إهانة".

ورفضت آيتن عامر أي تبرير منها قائلة "مش مقبولة خالص عشان لو كانت ألشة لذيذة كنا هزرنا وضحكنا وكدة بس للأسف هي مش كده خالص".



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الكلمات المفتاحية

ياسمين الخطيب وفاء عامر منوعات محمود كهرباء الفجر الفني

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