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طومان باي يدخل ضمن قائمة تريند تويتر

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:47 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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تصدر اسم السلطان المملوكي طومان باي، قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا بتويتر، بعد الانتهاء من اإذاعة حلقات مسلسل "ممالك النار".

وأثنت الكثير من التعليقات على طومان باي، حيث عبر العديد من رواد تويتر عن تأثرهم بشخصيته.

نشر أحدهم "تغريدة" قائلا: ‏اللي يقولك ‎طومان باي مكنش مصري، قولوا لا ده كان مصري أكتر مني ومنك، إحنا مصريين بالولادة والجنسية، إنما هو كان مصري بالقرار والاختيار".

وكتب آخر قائلا: "‏السلطان الأشرف ‎طومان باي، بعد خمسمائة وأثنان عاما سخر الله له الملايين لتدعو له بالرحمة وتذكر بطولته وتفانيه في الدفاع عن المحروسة إنه التاريخ هناك من يدخله من أوسع الأبواب وهناك من يلقي في طي النسيان".

يذكر أن الفنان خالد النبوي شخصية طومان باي مسلسل "ممالك النار"، وحقق نجاحًا كبيرًا أشاد به الجميع.

شارك في بطولة مسلسل "ممالك النار" كلا من خالد النبوي، محمود نصر، عبدالمنعم عمايري، رشيد عساف، منى واصف، بهاء ثروت، كنده حنا، وديما قندلفت، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج المخرج البريطاني بيتر ويبر.

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الكلمات المفتاحية

منوعات فنان طومان باي النبوي الفجر الفني

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