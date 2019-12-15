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خالد النبوي: العثمانيين جرفوا مصر من الحرفيين وقتلوا كل العلماء (فيديو)

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:48 ص
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خالد النبوي يجسد دور طومان باي
خالد النبوي يجسد دور طومان باي
جرجس ميلاد
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قال الفنان خالد النبوي، إن الأطفال في المدارس ظلموا بسبب التعليم الخاطئة عن الاحتلال التركي، مؤكدا أنه بعد 500 عام، أصبحنا نعاني عندما نريد ان نقول ما فعله العثمانيون بنا "احتلال".

وأضاف "النبوي" خلال حواره ببرنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أن أول شيء فعله العثمانيون حينما دخلوا مصر، ذبحوا العلماء، ونقلوا جميع الحرفيين المصريين إلى استنبول، مؤكدا أنه تم تجريف مصر من 30 حرفة بشكل نهائي.

وأشار الفنان المصري، إن تقاعس المصريين عن تأريخ الأحداث وطرحها على الناس بين الحين والأخر، ترك مساحة للأخرين ان يكتبوا تاريخنا على حسب هواهم، مثلما فعل الإسرائيليين عن "بناء الهرم".

وجسد الفنان المصري خالد النبوي، دور البطولة في مسلسل "ممالك النار"، الذى للقائد طومان باي، حيث سرد المسلسل جزء من تاريخ الأعمال الدموية التي ارتكبها العثمانيين على أرض مصر.
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الكلمات المفتاحية

ممالك النار طومان باي خالد النبوي

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