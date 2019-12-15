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خالد النبوي: متحمس لتجسيد شخصية عمر سليمان ولكن بشرط (فيديو)

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:04 ص
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عمر سليمان وخالد النبوي
عمر سليمان وخالد النبوي
جرجس ميلاد
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عبر الفنان خالد النبوي عن تحمسه الشديد لتجسيد شخصية رئيس المخابرات الأسبق اللواء عمر سليمان، مشترطا إعلامه بالأسرار التى تثقل القصة، مؤكدا أنه ليس من هواة تقديم شخصية الجاسوس في عمل فني وقد تبنى هذا المفهوم منذ 12 عاما.

وأضاف "النبوي" خلال حواره ببرنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أن تفكير الجميع الآن يميل إلى قصص الجاسوسية كي نقدم "رأفت الهجان" أو "جمعة الشوان" جديد وهذه أعمال عبقرية لا يمكن تكرارها الآن.

وأشار إلى أن الفنانين عادل إمام، ومحمود عبد العزيز، صنعا شيئا عبقريا في شخصيتي "جمعة الشوان" و"رأفت الهجان"، لكن البعض إلى الآن يحاول تقديم تجارب مشابهة.

وروى خالد النبوي تفاصيل لقائه مع الروائي صالح مرسي أشهر من كتب في أدب الجاسوسية العربية وحديثهم عن تجسيد النبوي لشخصية ضابط من تأليفه وليس جاسوسا، لا يعرفه أحد، الذي يرأس جهاز المخابرات وعقله يدير كل شيء.
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