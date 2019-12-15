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كل ما تريد معرفته عن مباراة فيورتينا ضد الإنتر ميلان في الدوري الإيطالي
الأحد 15/ديسمبر/2019 - 01:27 ص
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عبدالقادر عرابي
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سيتعين على نادي إنتر ميلان الإيطالي تجاوز أحزانه الأوروبية، عندما يواجه مضيفه فيرونتينا في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي اليوم الأحد 14 ديسمبر، وذلك بملعب أرتيميو فرانكي بمدينة فرينسي.
ويطمح المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان في حصد النقاط الثلاث لمواصلة تصدر الدوري الإيطالي، الذي بات مجبراً على التركيز فيه، بعد خسارة الفريق المذلة أمام بدلاء برشلونة في الجولة الختامية من دوري أبطال أوروبا، والتحول لبطولة الدوري الأوروبي.
فيما يسعى فيورنتينا، بقيادة مدربه فيتشينزو مونتيلا في الإستفاقة على حساب متصدر الدوري الإيطالي، وتحقيق الفوز الأول منذ خمس لقاءات، لقى خلالها الهزيمة في أربع وتعادل في واحدة.
ترتيب إنتر ميلان وفيورنتينا قبل مواجهة الجولة السادسة عشرة
يحتل إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة، فيما يقبع الفيولا في المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.
أبرز أخبار فيورنتينا وإنتر ميلان قبل مواجهة الغد
يفقتد مونتيلا لجهود نجمه الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري الذي سيجري عملية جراحية على مستوى الركبة، بينما تبقى مشاركة الثنائي جيرمان بادزيلا وكيفين برينس بواتينج محل شك.
على الجانب الآخر يعاني كونتي من أزمة في وسط الميدان، باستمرار غياب نيكوللو باريلا المصاب في الركبة، وسستيفانو سينسي المصاب في الفخذ وأليكسيس سانشيز المصاب بكسر في القدم.
التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ضد فيورتينا
في ضوء تلك الإصابات، فستكون تشكيلتي كونتي مونتيلا على النحو التالي.
إنتر ميلان 3 – 5 – 2
حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش
خط الدفاع: دييجو جودين – ستيفان دي فري – ميلان سكرينيار
خط الوسط: أنطونيو كاندريفا – بورخا فاليرو – مارسيلو بروزوفيتش – ماتياس فيسينو – كوادو أسامواه
خط االهجوم: روميلو لوكاكو – لاوتارو مارتينيز.
فيورنتينا 3 – 5 – 2
حراسة المرمى: بارتلومي دراجوفيسكي
خط الدفاع: نيكولا ميلينكوفيتش – جيرمان بادزيلا – مارتن كاسيريس
خط الوسط: بول ليرولا – إيريك بولجار – ميلان بادلي – جايتانو كاستروفيلي – دالبيرت
خط الهجوم: فيديريكو كييزا – بيدرو
المواجهات المباشرة
تواجه الفريقان في 173 مباراة سابقة عبر التاريخ، فاز الإنتر في 69 مقابل 49 للفيولا وانتهت 55 مباراة بين الفريقين بالتعادل.
موعد مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا والقنوات الناقلة لها
تنطلق أحداث المباراة اليوم لأحد 15 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة beIN Sports HD 4 ويعلق عليها خالد الحدي.
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