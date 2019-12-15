كل ما تريد معرفته عن مباراة فيورتينا ضد الإنتر ميلان في الدوري الإيطالي





فيورنتينا 3 – 5 – 2



حراسة المرمى: بارتلومي دراجوفيسكي



خط الدفاع: نيكولا ميلينكوفيتش – جيرمان بادزيلا – مارتن كاسيريس



خط الوسط: بول ليرولا – إيريك بولجار – ميلان بادلي – جايتانو كاستروفيلي – دالبيرت



خط الهجوم: فيديريكو كييزا – بيدرو





المواجهات المباشرة



تواجه الفريقان في 173 مباراة سابقة عبر التاريخ، فاز الإنتر في 69 مقابل 49 للفيولا وانتهت 55 مباراة بين الفريقين بالتعادل.