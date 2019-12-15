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"ذا فويس" يتصدر تريند تويتر بعد إذاعة الحلقة قبل الأخيرة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 01:32 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تصدر برنامج المواهب "ذا فويس" الذي يعرض عبر قناة "أم بي سي مصر" تريند تويتر، وذلك بعد إذاعة الحلقة قبل الأخيرة، حيث ينتظر الجميع المرحلة النهائية التى ستجري الأسبوع المقبل للإعلان عن الفائز بالموسم الخامس.

يشار إلى أن برنامج 'ذا فويس أحلى صوت' هو النسخة العربية من البرنامج الغنائي الهولندي العالمي "The Voice" الذي تعود فكرة ابتكاره إلى جون دي مول عام 2010 ومن إنتاج سوني بيكتشرز إنترتينمنت وشبكة تالبا الإعلامية.

ويذكر أن النسخة العربية من برنامج المواهب"ذا فويس أحلي صوت" يعرض على قناة 'أم بي سي مصر' للموسم الخامس، وضم هذا الموسم الآلاف من المواهب من جميع دول العالم، ويتم تصوير البرنامج فى العاصمة اللبنانية بيروت.

كما يشارك فى برنامج 'ذا فويس أحلى صوت' نجوم الغناء العربي كلجنة تحكيم للمسابقة وهم 'راغب علامة، محمد حماقي، أحلام، سميرة سعيد'.



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