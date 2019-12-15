Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. شاهد رد فعل خالد النبوي بعد طلب عمرو أديب منه تجسيد شخصية محمد صلاح (فيديو)

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 01:16 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

طلب الإعلامي عمرو أديب، من الفنان خالد النبوي، تجسيد شخصية كابتن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي. 

وأضاف النبوي ضاحكًا خلال لقائه في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" قائلًا: "موافق،، بس هو يبقى الدوبلير بتاعي في اللقاءات وأنا أبقى الدوبلير بتاعه في الملعب". 

وأكد عمرو أديب، أن الناس تحب أن تشاهد فيلمًا لمحمد صلاح ويمكن أن نسميه "مو صلاح"، مشيرًا إلى أن النبوي سيكون رائعًا فيه لأنه يجيد لعب كرة القدم. 





Advertisements

الكلمات المفتاحية

ممثل محمد صلاح فنان طومان باي خالد النبوي الفجر الفني

أخبار تهمك

أحمد حمدي يحسم قراره بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول ضد وواتفورد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT مجانا بدون تقطيع هدف صلاح hd

منذ حوالي 12 ساعة

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الأهلي اليوم السبت: كهربا يتسبب في رحيل نجم الأحمر.. صفقة كبري جديدة.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وواتفورد قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة ليفربول مجاناً.. رابط ليفربول صلاح بث مباشر SALAH

منذ حوالي 17 ساعة

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 11 ساعة

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

خاص| الوداد يستهدف ضم نجم الأهلي.. والأحمر يرد على العرض

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بعد مشاركتها في منتدى شباب العالم.. انتصار السيسي: نستكمل حلمًا بدأ من عامي

منذ ساعة و 27 دقيقة

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

موضوعات متعلقة

هنيدي لـ"اتحاد الكرة": "محمد صلاح ابنكم وطلباته مش صعبة"

عمرو أديب يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح بعد عودته للتهديف (فيديو)

عمرو أديب يوجه رسالة لجمهور محمد صلاح: "عيب كدة يا خواجة جوني"

تعليق ناري من عمرو أديب على احتمالية ضم لاعب إسرائيلي لنادي ليفربول

عمرو أديب لـ محمد صلاح: "كم أنت عظيم"

عمرو أديب عن "نيولوك" محمد صلاح: "كم أنت عظيم"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

06:12 م

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

01:28 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status