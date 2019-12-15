عاجل.. شاهد رد فعل خالد النبوي بعد طلب عمرو أديب منه تجسيد شخصية محمد صلاح (فيديو)





طلب الإعلامي عمرو أديب، من الفنان خالد النبوي، تجسيد شخصية كابتن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي.



وأضاف النبوي ضاحكًا خلال لقائه في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" قائلًا: "موافق،، بس هو يبقى الدوبلير بتاعي في اللقاءات وأنا أبقى الدوبلير بتاعه في الملعب".







وأكد عمرو أديب، أن الناس تحب أن تشاهد فيلمًا لمحمد صلاح ويمكن أن نسميه "مو صلاح"، مشيرًا إلى أن النبوي سيكون رائعًا فيه لأنه يجيد لعب كرة القدم.

















