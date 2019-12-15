عاجل.. خالد النبوي يكشف مفاجأة في مشهد إعدام طومان باي بـ"ممالك النار"









وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "أنا مثلت المشهد كما هو موجود في الكتب، فطومان باي أعدم بهذا الشكل وطلب من الناس أن تقرأ الفاتحة 3 مرات".





وتابع: "الحاجة الوحيدة اللي طلبتها من مخرج العمل إني مش هطلب من الناس يقرأوا الفاتحة، علشان أنا حاسس ده فنيًا،، الفن فيه خيال والناس هتقول من ورايا من غير ما أطلب منهم".









كشف خالد النبوي، عن مفاجأة في مشهد إعدام السلطان المملوكي طومان باي في مسسلسل "ممالك النار" الذي أثار جدلًا كبيرًا منذ الحلقات الأولى لعرضه.