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جوارديولا يرد على شائعات رحيله عن مانشستر سيتي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:40 ص
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جواريولا
جواريولا
عبدالقادر عرابي
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أنكر المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشيتر سيتي الإنجليزي الإنباء التي أقرت بوجود شرط جزائي في عقده، يتيح له الرحيل بعد نهاية الموسم الحالي.


وتحدث بيب لصحيفة ديلي ميل البريطانية قائلاً: "هذا ليس حقيقي، تحدثت عن هذ الأمر منذ عدة أسابيع، أوضحت نيتي بخصوص هذا الأمر في وقت سابق"، وذلك عند سؤاله بخصوص رحيله عن مانشستر سيتي.


ورغم نفي جوارديولا بوجود هذا الشرط، إلا أن الشك مازال يساور مسأة بقاء جوارديولا في ملعب الإتحاد خلال الموسم القادم.


وإنتشرت شائعات عديدة حول وجود بند يسمح برحيل بيب في نهاية الموسم الحالي عن فريق مانشستر سيتي دون وجود شرطا جزائي.


ويرتبط بيب بعقد مع النادي السماوي، يمتد حتى عام 2021، إلا أن إبتعاد الفريق عن مستواه المعهود هذا الموسم قد يعجل برحيل جوارديولا في الصيف المقبل.


ويرتبط صاحب الـ 48 عاماً بالعودة لناديي بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني، عقب رحيله عن مانشستر سيتي.


ويتخلف مانشستر سيتي عن المتصدر ليفربول بـ 17 نقطة، بعد فوز ليفربول اليوم على واتفورد، وقبل مواجهة أرسنال اليوم الأحد في ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.


ويحتل مانشيتر سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتار برصيد 32 نقطة.

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