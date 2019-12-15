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مان يونايتد ضد إيفرتون.. تعرف علي أخبار الفريقين قبل موقعة اليوم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:28 ص
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مان يونايتد ضد إيفرتون
مان يونايتد ضد إيفرتون
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم الأحد نادي مان يونايتد ضد إيفرتون ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي من المقرر أن تقام بين الفريقين في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة مساءا بتوقيت مكه المكرمة و السادسة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثانية ظهرا بتوقيت جرينتش علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.


تعرف علي أخبار مان يونايتد ضد إيفرتون قبل موقعة اليوم بالدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " :

يرغب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد في تعافي جيسي لينجارد جناح الفريق من إصابته التي تعرض لها امام آلكمار الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات من بطولة الدوري الاوربي والتي حقق فيها نتيجة كبيرة بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ ليلحق بمباراة يونايتد ضد إيفرتون اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " و أوضح المدرب النرويجي أنه يتوقع عودة بول بوجبا وإيريك بايلي وتيموسي فوسو مينساه للتدريبات الجماعية بداية من الأسبوع القادم بعد التعافي نهائيا من الاصابة.


بينما تحوم الشكوك حول مشاركة خمسة من لاعبي إيفرتون في مباراة اليوم وهم اللاعب الدولي الإنجليزي وجناح نادي إيفرتون ثيو والكوت لإصابة قد تحرمه من التواجد في أولد ترافورد، في حين ينتظر الفريق تقييم حالة كل من شيماس كولمان وفابيان ديلف وياري مينا بعد عودتهم للتدريبات وفي سياق متصل لم يؤكد دانكان فيرجسون المدير الفني المؤقت لنادي إيفرتون جاهزية لوكاس ديني لخوض المباراة أمام نادي مانسشتر يونايتد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".


تعرف علي موقف مان يونايتد ضد إيفرتون بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز :

يدخل نادي مانشستر يونايتد المباراة وهو في المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " برصيد 24 نقطة بينما يحتل نادي إيفرتون المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية وذالك بعد مرور 16 جولة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".
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