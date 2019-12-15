وسيم السيسي: مصر أول دولة مركزية لم ينفرط عقدها حتى الآن (فيديو)

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إنه حريص على حضور منتديات الشباب، لافتًا إلى أن منتديات الشباب تنقل الخبرات من الكبار للشباب، وتنقل الإبداعات من الشباب إلى الكبار.



وأضاف "السيسي"، خلال مداخلة حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، على هامش منتدى شباب العالم، ببرنامجها "الآن"، المذاع على فضائية "‘إكسترا نيوز"، أن انفتاح الشباب المصري على شباب العالم يهدم الدعايا المضادة ضد مصر، بالإضافة إلى أن الشباب يتبادلون الحضارات والخبرات.



وأشار إلى أن مصر أول دولة مركزية لم ينفرط عقدها حتى الآن، معلقًا: "لو عايز تدور على الأصل، ستجد الأصل موجودًا في مصر"، لافتًا إلى أن عدد حضور منتدى شباب العالم زاد هذا العام من 3 آلاف لـ 8 آلاف.

