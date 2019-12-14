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خالد النبوي: نجاح ممالك النار كذب مقولة "الجمهور عايز كده"

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:54 م
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خالد النبوي
خالد النبوي
هدى عبدالرازق
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قال الفنان خالد النبوي، أن نجاح مسلسل "ممالك النار" أثبت كذب مقولة "الجمهور عايز كده"، موجهًا التحية إلى فريق عمل البرنامج، حيث كانوا يحرصون على وضع شخص كفء في كل مكان، معقبا: "النجاح مش أنا بس".

وأشار "النبوي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن تحضيره للمسلسل كان يستغرق 14 ساعة يوميا، حيث تدرب على ركوب الخيل، واستخدام السيف، لافتا إلى أنه قرأ 6 كتب عن طومان باي.

وأضاف أنه كان يحلم بتقديم شخصية طومان باي منذ 20 عامًا، مؤكدا أن الفنانين المصريين ورثوا ارث كبير من الفن، ولهذا عند تقديم عمل لابد أن يكون العمل الذي يقدمه على مستوى الفن المصري.
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