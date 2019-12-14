نانسي عجرم والعسيلي يتألقان في حفل الجامعة الألمانية (صور)

أحيت منذ قليل النجمة اللبنانية نانسي عجرم، والنجم محمود العسيلي، واحدة من أقوى الحفلات الجماهيرية وذلك علي مسرح الجامعة الألمانية بالقاهرة وسط حضور آلالاف من الجمهور ومحبيها.





وبدأ أولى فقرات الحفل مع الدي جي العالمي خالد حسين، وسط تفاعل الحضور علي العديد من أشهر التراكات العربية.