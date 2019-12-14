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نانسي عجرم والعسيلي يتألقان في حفل الجامعة الألمانية (صور)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:36 م
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نانسي جرم
نانسي جرم
عبدالحافظ حمدي
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أحيت منذ قليل النجمة اللبنانية نانسي عجرم، والنجم محمود العسيلي، واحدة من أقوى الحفلات الجماهيرية وذلك علي مسرح الجامعة الألمانية بالقاهرة وسط حضور آلالاف من الجمهور ومحبيها.


وبدأ أولى فقرات الحفل مع الدي جي العالمي خالد حسين، وسط تفاعل الحضور علي العديد من أشهر التراكات العربية.


ثم صعد النجم محمود العسيلي، الي مسرح الحفل وسط تفاعل الحضور وقام بغناء العديد من أشهر أغانيه ومنها "يا ناس" و"انا مش مضمون" و"حلم بعيد" و"في حته تانيه" وغيرهم العديد وسط أجواء من الرقص وتفاعل الجمهور وظهر الحفل في شكل مبهر من تنظيم هاي ويف أحمد غانم ومحمد غانم وكان ختام الحفل مع صعود النجمة اللبنانية نانسي عجرم إلى مسرح الحفل علي أغنيه بدنا نولع الجو سط صيحات.


وتفاعل الجمهور مرددين أغانيها ثم قامت بتقديم وصلة غنائية رائعة لأكثر من ساعة بالعديد من أشهر أغانيها ومنها "اخاصمك اه"، و"اه ونص" و"مين ده ال نسيك" و"ما تيجي هنا" و"احساس جديد" و"يا بنات" وغيرهم العديد وسط أجواء من التفاعل والرقص بين الجمهور وقامت "نانسي" في نهاية الحفل بشكر القائمين على إقامة الحفل وتنظيمه خصوصا أنه لصالح جهة خيرية كما أنها تعتبر نفسها من الجمهور المصري .

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