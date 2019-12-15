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وزير التعليم العالي يكشف مفاجآت سارة عن جامعة الملك سلمان (فيديو)

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:29 ص
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وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
داليا الحسين
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كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، تفاصيل جديدة عن جامعة الملك سلمان الجديدة بجنوب سيناء، والتي تسعى لاستقبال 1500 طالب في فروعها الثلاثة في أول عام دراسي وفقا لخطة الوزارة، معلًقا: "مش هنكثر أعداد تاني.. تعلمنا من الماضي في الجامعات الحكومة".

وأضاف "عبدالغفار"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت أن الوزارة تستهدف وصول عدد الطلاب إلى18 ألف طالب في كافة فروعها"، مؤكدًا أن الجامعة ستوفر فرص عمالة مباشرة وغير مباشرة.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أنه سيتم استقطاب طلاب من أوروبا والدول العربية للدراسة في جامعة الملك سلمان"، مشيرا إلى أن 57 برنامج يتم تدريسهم في جامعة الملك سلمان.
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