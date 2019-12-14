في العرض المباشر.. رباب ماجد تغادر برنامج "ذا فويس"

أشتعل العرض المباشر ما قبل الآخير من برنامج "ذا فويس" الموسم الخامس لاكتشاف المواهب بميدلي يجمع بين أحلام والمتسابقتين رباب ناجد، إيمان عبد الغني، وقاموا معًا بغناء أغنية "أنا ما استغني" للفنانة أحلام وأشعلوا المسرح بصوتهم الرائع.



وعندما حانت لحظة الاختيار بين متسابق واحد من فريق أحلام ، وقعت أحلام في حيرة شديدة،



وبعد ذلك قامت أحلام باستطلاع نتيجة تصويت الجمهور، وبذلك غادرت رباب ناجد مسرح ذا فويس ، وتأهلت المسابقة إيمان عبد الغني للانتقال إلى العرض النهائي الأخير.





وشهد اليوم ثمانية مواهب، ويتم اختيار متسابق واحد بين متسابقين من كل فريق، لكي يتنافسون في العرض المباشر ما قبل الآخير،و سيغادر اليوم متسابق من كل فريق، ويتبقى المتسابق الآخر مع مدربه، لينافس به على لقب ذا فويس في العرض النهائي الأخير .



ويعتبر برنامج "ذا فويس 5"، لاكتشاف المواهب برنامج من أهم برامج المسابقات الغنائية،وهو مقتبس من برنامج تليفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي "The Voice"، ترجع فكرة تأسيسه إلى جون دي مول عام 2010، وانطلق الموسم الأول من المسابقة يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، وعلى قناة أل بي سي، بمشاركة كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي الذين عملوا في البرنامج كأعضاء لجنة تحكيم لثلاث سنوات، وفاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني.