إنتر ميلان قريب من الإعلان عن صفقته الشتوية الأولى

بات نادي إنتر ميلان الإيطالي قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عن صفقته الأولى، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة التي تنطلق بعد إسبوعين من الآن.





وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن النيرادزوري توصل لإتفاق بشأن انتقال نجم وسط نادي بارما الإيطالي الشاب ديان كلوسيفسكي نجم منتخب السويد في الميركاتو الشتوي المقبل.





وأشارت كوريري ديلا سيرا، عبر شبكة فوتبول إيطاليا أن مسئولي إنتر وافقوا على ضم اللاعب مقابل مبلغ 35 مليون يورو.





وسيتعين على إدارة متصدر الدوري الإيطالي التفاوض مع نادي أتالانتا، صاحب بطاقة اللاعب، حيث يلعب كولوسيفسكي معاراً من أتالانتا لنادي بارما هذا الموسم.





وجذب صاحب الـ 19 عاماً أنظار العديد من الأندية هذا الموسم بعد آدائه الرائع خلال هذا الموسم، حيث سجل 4 أهداف وصنع خمس أهداف لزملائه، كانت آخرها اليوم في فوز بارما على نابولي في مستهل مباريات جينارو جاتوزو في البارتينوبي.





وتبرز أندية يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي كأبرز الأندية المهتمة بضم ديان، لكن إنتر ميلان يبدو وأنه قد اقترب بشده من ضمه.





من جهة أخرى، يستضيف إنتر ميلان غداً الأحد نادي فيورنتينا، في الجولة 16 من الدوري الإيطالي بملعب سان سيرو.



