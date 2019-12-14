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وزير التعليم العالي: لدينا 27 جامعة مجانية على مستوى الجمهورية (فيديو)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:43 م
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الدكتور خالد عبد الغفار
الدكتور خالد عبد الغفار
داليا الحسين
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن جامعة جنوب سيناء تعد من الجامعات الحديثة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على الإتاحة في الجامعات وتوفير التعليم العالي في كل محافظات مصر.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن العامين الماضيين تم افتتاح 3 جامعات في محافظات مرسى مطروح والأقصر والوادي الجديد، لافتا إلى أنه يوجد 27 جامعة حكومية مجانية في كل محافظات مصر.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن بعض الأهالي يرفضون ذهاب بناتهم خارج المحافظة للتعليم في الجامعة، مؤكدًا أن وجود الجامعات في كافة محافظات مصر سوف تزيد أعداد الملتحقين؛ وهو ما تحقق بالفعل في محافظة مرسي مطروح.
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