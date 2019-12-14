خاص| الوداد يستهدف ضم نجم الأهلي.. والأحمر يرد على العرض

يستهدف نادي الوداد المغربي التعاقد مع نجم من نجوم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الوداد يدرس التعاقد مع صالح جمعة

واظهر نادي الوداد رغبة كبيرة في ضم صالح جمعة نجم النادي الأهلي خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

وأكد مصطفى محمود وكيل اللاعبين في تصريح خاص أن مسئولو نادي الوداد تواصلوا معه لضم صالح جمعة في الشتاء القادم.

موقف النادي الأهلي من ضم صالح جمعة

وكشف مصدر خاص أن النادي الأهلي لا يريد رحيل صالح جمعة عن الفريق بشكل نهائي ولكن لا يمانع النادي في خروجه إلى نادي الوداد على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.

وأشار المصدر إلى أن رغبة الأهلي في إعارة صالح جمعة فقط وعدم بيعه في يناير القادم قد تمنع إتمام الصفقة لصالح نادي الوداد.

موقف صالح جمعة من الرحيل عن الأهلي

ولا يمانع صالح جمعة في الرحيل عن صفوف النادي الأهلي بسبب عدم مشاركته مع الفريق في الفترة الأخيرة رغبة منه في الحصول على فرصة أكبر مع نادي أخر.

ترتيب النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة من أصل 5 مباريات خاضها المارد الأحمر في بطولة الدوري.



