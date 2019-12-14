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موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:29 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة هامة مقبلة في بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق بلاتينيوم الزيمبابوي.

ويستضيف الأهلي نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي مساء يوم الجمعة الموافق 27 من ديسمبر الجاري على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في تمام الساعة 9 مساءً على ستاد السلام، كما تنقل المباراة عبر قناة بين سبورتس الناقل الحصري للبطولات الإفريقية.

ويسعى المارد الأحمر لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي وقطع خطوة كبيرة في مشوراه نحو التأهل للدور المقبل من البطولة، التي يتطلع لتحقيق لقبها الغائب عنه منذ 2013.

ويأمل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر في تحقيق الفوز الثاني على التوالي بدوري المجموعات حيث فاز الفريق في المباراة السابقة على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط خلف المتصدر النجم الساحلي والذي يأتي في صدارة المجموعة بـ6 نقاط جمعهم بالفوز على الأهلي وبلاتينيوم.

ويعتمد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على تألق عدد من لاعبيه من أجل تحقيق الفوز أمام بلاتينيوم، أمثال رمضان صبحي وحسين الشحات ومحمد مجدي "قفشة".

ومن المتوقع أن تشهد مباراة بلاتينيوم استعادة الفريق الأحمر لجهود الثنائي علي معلول ومحمود متولي، حيث يخوض الثنائي تدريبات تأهيلية أخيرة قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

فيما يتطلع فريق بلاتينيوم الزيمبابوي لتحقيق المفاجآة وتعويض الخساراتين المتتاليتين أمام الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، لكن مهمته لن تكون سهلة.

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