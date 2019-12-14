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أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النسخة الثالثة لـ منتدى شباب العالم (فيديو)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:21 م
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أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة يعد هو المنتدى الأضخم عن المنتديات السابقة، موضحا أن منتدى الشباب الأول كان عدد المشاركين 3 آلاف شاب وفتاة بينما الثاني 5 آلاف في حين الثالث، أكثر من 6 آلاف شاب وفتاة حول العالم، معلقًا: "القاعة لم تتسع لهذا العدد لذلك اتخذت إجراءات أخرى لزيادة عدد المقاعد للشباب".

وأضاف "موسى"، خلال تغطية خاصة لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، لمنتدى شباب العالم من شرم الشيخ، اليوم السبت، أن الرئيس السيسي سيشارك في معظم جلسات منتدى شباب العالم، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تستفيد من عقد مثل تلك النوعية من الجلسات للتعرف على أفكار شباب العالم؛ لأن شباب العالم يشاركون في مختلف الجلسات ويطرحون أفكارهم.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنتدى بحضور عدد من الشخصيات المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى أعداد من الشباب من حول العالم.

ومن المقرر أن تتطرق فعاليات المنتدى إلى موضوعات متعددة منها: الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

ويستمر منتدى شباب العالم 2019، في نسخته الثالثة على بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وصل عدد المشاركين إلى 300 ألف شاب وفتاة من 196 دولة حول العالم.

ويضم المنتدى هذا العام نحو 40 شركة تعمل في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، تم اختيارهم بناء على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي تتضمن تمكين المرأة والتغير المناخي والذكاء الاصطناعي وتأمين الغذاء.
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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم مدينة شرم توك شو السيسي احمد موسى

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