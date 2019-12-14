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ظهور حلمي وحضن السيسي.. أبرز مشاهد منتدى شباب العالم (صور)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:03 م
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السيسي يحتضن الطفل زين
السيسي يحتضن الطفل زين
هدى زيدان
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انطلقت مساء اليوم السبت، فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ المصرية، بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ومشاركة وفود عربية وأجنبية.

وتضمنت حفل افتتاح فعاليات منتدى شباب العالم عددًا من المشاهد واللقطات الهامة التي تعكس الحب والانتماء.

وعرض المؤتمر عددًا من تجارب الشباب المُلهمين حول العالم، وتستعرض الفجر عددًا من التجارب التي تم عرضها خلال منتدى شباب العالم.

زين محارب السرطان يُبكي حضور منتدى شباب العالم

شارك الطفل زين "محارب السرطان: بفعاليات الدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم اليوم السبت، ووجه الشكر للقائمين على المنتدى قائلًا: "شكرًا لكل من أسهم بحضوري فعاليات المنتدى".

وتابع زين: "أنا بحارب مرض السرطان بقالي 7 سنوات، وحرصت خلال تلك الفترة على عدم الاستسلام للمرض، وأن أكون على ما يرام وأحيا كأنني غير مصاب بالسرطان، مضيفًا:" انتصرت على المرض بمشيئة الله ودعم أسرتي". 

وطلب الرئيس السيسي من زين مصافحته قائلًا: "تسمحلي أسلم عليك"؛ ليصعد زين إلى منصة المنتدى ويسلم على الرئيس، الذي احتضن الطفل، وسط تأثر الحاضرين بقصة زين التي تسببت في بكاء البعض.

حليمة أدن أول عارضة أزياء عالمية محجبة

ومن بين نجوم فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم جاءت الصومالية حليمة أدن، أول عارضة أزياء عالمية محجبة، والتي تصدرت صورتها أغلفة أشهر مجلات الموضة حول العالم.

وقالت أدن خلال حفل افتتاح منتدى شباب العالم:" حرصت أمي منذ الصغر على تعليمنا تقبل الآخرين، والمختلفين عنا في اللون والجنس والدين؛ لذا نشأنا أسوياء، وتكمنا من النجاح في بيئة شابتها العنصرية".

وتابعت أدن:" أنا أول ملكة لمسابقة عائدات للوطن، وأول من شاركت في مسابقة ملكة جمال أمريكا، مرتدية الحجاب، مضيفة، كنت لاجئة في الأساس، واستطعت أن أشق طريقي نجو القمة متسلحة بالإيمان والعزيمة".

ميشيل تشيك أجبره الإرهابيون على قتل أعز أصدقائه


وشارك ضمن وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية شاب يدعى ميشيل تشيك، وروى خلال مشاركته قصة اختطاف الميليشيات المسلحة له في طفولته.

وقال تشيك:  "بينما كنت ألهو بالكرة، فوجئت بالميليشيات المسلحة تختطفني برفقة عدد من أصدقائي، وكنت وقتها في الخامسة من عمري، مؤكدًا على أن زعيم الميليشيات قال وقتها:"سنحرق جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وتابع: "وصلنا إلى قرية هي مركز للإمدادات الطبية للميليشات وتمكنت من الهرب بعد مغافلة حراسنا، وعدت لمنزلي بمعاونة رجل من القرية، وبعدعا صرنا لاجئين بسبب الحرب الأهلية في الكونغو، وعيشنا في أوغندا لـ5 سنوات، وكان على أمي أن تجتاز أزقة وطرق خطرة من أجل الحصول على نصيبنا من الطعام أو المعونات. 

أحمد حلمي يظهر بمنتدى شباب العالم

ظهر الفنان أحمد حلمي مساء اليوم السبت، بحفل افتتاح فعاليات منتدى شباب العالم، في ظهور نادر له.

وأعرب حلمي عن فخره الشديد بالجنسية المصرية قائلًا: "مش مهم أقول اسمي، بس هقول جنسيتي، أنا حافظ جنسيتي كويس جدًا، وبفتخر بيها في أي مكان بروحه في العالم".

وتابع حلم: "مش مهم الاسم، كبشر بيجمعنا حاجة واحدة هي الإنسانية رغم الاختلافات، مش هيفرق جورج من إبراهيم، ومسلم من مسيحي".

وانطلقت فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم مساء اليوم الثلاثاء بحضور الرئيس السيسي، ووفود عربية وإفريقية وعالمية من الشباب.

ظهور حلمي وحضن السيسي.. أبرز مشاهد منتدى شباب العالم (صور)
ظهور حلمي وحضن السيسي.. أبرز مشاهد منتدى شباب العالم (صور)
ظهور حلمي وحضن السيسي.. أبرز مشاهد منتدى شباب العالم (صور)
ظهور حلمي وحضن السيسي.. أبرز مشاهد منتدى شباب العالم (صور)
ظهور حلمي وحضن السيسي.. أبرز مشاهد منتدى شباب العالم (صور)
ظهور حلمي وحضن السيسي.. أبرز مشاهد منتدى شباب العالم (صور)
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منتدي العالم فعاليات منتدى شباب العالم زين محارب السرطان الفنان احمد حلمى أحمد حلمي

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