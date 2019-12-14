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في العرض المباشر.. ميشيل شلهوب يغادر برنامج "ذا فويس"

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:07 م
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ميشيل شلهوب
ميشيل شلهوب
هبة أحمد
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اشتعل العرض المباشر ما قبل الأخير من برنامج "ذا فويس"، الموسم الخامس، لاكتشاف المواهب، بميدلي يجمع بين السوبر ستار راغب علامة والمتسابقين ميشيل شلهوب ومهدي عياشي، وقاموا معًا بغناء ثلاثة أغاني وهم "نسيني الدنيا"، "حبيب قلبي"، "اللي باعنا"، وأشعلوا المسرح بصوتهم الرائع.

وعندما حانت لحظة الاختيار بين متسابق واحد من فريق راغب، وقع راغب في حيرة شديدة، فقال إن الاسم الذي اختاره الجمهور يستحق أن يكون ذا فويس، أما من يغادر لا يستحق الخروج.

يُشار أن اليوم مسرح "ذا فويس" يشهد ثمانية مواهب، يتم اختيار بين موهبتين من كل فريق، يتنافسون في العرض المباشر ما قبل الآخير، ويغادر اليوم من كل فريق مشترك ليتبقى الآخر مع مدربه، لينافس به على لقب ذا فويس في العرض النهائي.

ويعد برنامج "ذا فويس 5"، لاكتشاف المواهب برنامج من أهم برامج المسابقات الغنائية، وهو مقتبس من برنامج تليفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي "The Voice"، ترجع فكرة تأسيسه إلى جون دي مول عام 2010، وانطلق الموسم الأول من المسابقة يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، وعلى قناة أل بي سي، بمشاركة كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي الذين عملوا في البرنامج كأعضاء لجنة تحكيم لثلاث سنوات، وفاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني.
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